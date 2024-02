Monza-Milan, espulsione di Jovic: follia dell’attaccante | VIDEO

Monza e Milan sono in campo per l’ultima partita della 25ª giornata del campionato di Serie A. Prima del fischio d’inizio omaggio a Silvio Berlusconi, ex presidente delle due squadre. Il primo tempo regala grosse sorprese con il doppio vantaggio firmato da Pessina su calcio di rigore e Dany Mota.

Nella ripresa la situazione peggiora ulteriormente per la squadra di Stefano Pioli. Al 52′ l’espulsione di Jovic per una manata all’avversario Izzo. Milan in 10 e partita ancora più in salita.

Izzo goes and deliberately pushes Jovic with 2 hands in the back, Jovic turns and does absolutely the same and gets a straight red as if he knocked him out 😂

This game is the definition of shitshow.

Stupid penalty, goal from deflection, stupid red and still 35 minutes to go 😂 pic.twitter.com/T4vrmRqtvP

