Napoli, Osimhen è arrivato a Castel Volturno: nel pomeriggio l’allenamento

Buone notizie in casa Napoli in vista della partita della 25ª giornata del campionato di Serie A contro il Genoa. La squadra di Walter Mazzarri è reduce dalla sconfitta contro il Milan e la corsa Champions League si è complicata ulteriormente. Il margine di errore è ormai bassissimo e il tecnico azzurro non potrà permettersi passi falsi.

Dopo il ritardo di ieri, l’attaccante Osimhen è pronto a mettersi a disposizione della squadra dopo la Coppa d’Africa. Secondo Sky Sport il calciatore è arrivato a Castel Volturno e svolgerà l’allenamento nel pomeriggio con la squadra. Probabilmente sarà a disposizione contro il Genoa.