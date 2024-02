Napoli-Genoa: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

La 25ª giornata del campionato di Serie A regala la sfida interessante tra Napoli e Genoa in una partita assolutamente da non fallire. La squadra di Walter Mazzarri è reduce dal passo falso contro il Milan e la corsa verso la qualificazione in Champions si è complicata terribilmente. La compagine di Alberto Gilardino è una delle sorprese più belle della stagione ed è chiamata a riscattare la sconfitta contro l’Atalanta.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Squalificati: Juan Jesus | Indisponibili: nessuno

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Haps, Matturro

Il pronostico di Napoli-Genoa

Il Napoli si trova a 3 punti dall’Europa e a 7 dalla zona Champions. Perdere ancora terreno vorrebbe dire ridurre al lumicino la speranza di giocare nell’Europa che conta anche la prossima stagione. Servono punti, soprattutto in casa. La gara contro il Genoa, nonostante l’assenza di Osimhen, non si può sbagliare, seppur il Grifone abbia perso solo una partita nelle ultime cinque. Puntiamo sul Multi Gol 1-3 Casa dei partenopei.

L’orario di Napoli-Genoa

La partita Napoli-Genoa, valida per la 25ª giornata in Serie A, si giocherà alle ore 15:00 di sabato 17 febbraio allo stadio ‘Maradona’ di Napoli.

La diretta tv di Napoli-Genoa

Napoli-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).