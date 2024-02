Pronostici Conference League, la schedina dei sedicesimi: gol e gare in bilico

CalcioWeb

Giovedì ricco di appuntamenti europei. In contemporanea con l’Europa League, scendono in campo anche le squadre impegnate nei sedicesimi di Conference League. Nessuna italiana nel turno dei Playoff con la Fiorentina che, grazie al primo posto nel girone, si è qualificata direttamente agli ottavi. In palio 8 pass per il turno successivo in gare incerte e aperte a ogni risultato. Di seguito i pronostici della redazione di Calcioweb.

I pronostici dei sedicesimi di Conference League

Bodo/Glimt-Ajax Multi Gol 1-3 Ospite

Il 2-2 dell’andata permette una gara di ritorno in perfetto equilibrio. Passerà il turno chi sarà capace, banalmente, di segnare più dell’avversario. Ammesso che la gara si decida nei 90′ regolamentari. In quanto a gol, l’attacco dell’Ajax non dovrebbe tradire: Multi Gol 1-3 Ospite.

Dinamo Zagabria-Betis Multi Gol 1-4

Colpaccio della Dinamo Zagabria all’andata: pesante lo 0-1 sul campo del Betis. Al ritorno i croati dovranno gestire il vantaggio e magari chiudere la pratica, gli spagnoli proveranno a ribaltarla. Scegliamo il Multi Gol 1-4 comprendente il punteggio complessivo del match.

Ludogorets-Servette Under 4.5

Unico 0-0 dell’andata, gara aperta a qualsiasi esito nella quale ogni gol avrà un peso specifico importante. Ma proprio per questo le due squadre potrebbero giocare con il freno a mano tirato. Scegliamo un Under 4.5 sulla scia di quanto visto nei primi 90 minuti di gioco.

Ferencvaros-Olympiakos Under 4.5

Appena un gol all’andata, quanto è bastato all’Olympiakos per ottenere un vantaggio importante in vista della gara di ritorno. I greci dovranno gestire e hanno tutto l’interesse, in trasferta in Ungheria, a tenere i ritmi bassi e la porta inviolata il più possibile: Under 4.5.

Francoforte-Royale Union SG Multi Gol 1-3 Casa

Dopo il 2-2 in Belgio la sfida si sposta in Germania. Sarà una delle partite più interessanti della giornata fra due squadre che giocheranno a viso aperto. Diamo fiducia all’attacco del Francoforte con un Multi Gol 1-3 Casa.

Legia-Molde GG

Il pirotecnico 3-2 dell’andata ha premiato il Molde. In casa del Legia ci si aspetta un secondo round senza esclusione di colpi. Il segno GG ci sembra il più indicato.

Slovan Bratislava-Sturm Graz Multi Gol 1-3 Casa

Netto 4-1 casalingo per lo Sturm Graz che dovrà solo gestire la pratica in trasferta. Lo Slovan Bratislava proverà a ribaltare il punteggio per cercare una qualificazione difficile. Se non dovesse riuscirci, proverà almeno a riscattare il pesante ko della scorsa settimana con una prova di ben altro tenore davanti al pubblico amico. Quindi Multi Gol 1-3 Casa.

