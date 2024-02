L’Inter dà del ‘Thuram’ allo scudetto: vittoria in rimonta contro la Roma e fuga | CLASSIFICA

CalcioWeb

L’Inter ribalta la Roma e si conferma la principale candidata alla vittoria dello scudetto. La cura De Rossi continua a portare ottimi risultati ed i giallorossi sono in grado di strappare il quarto posto alle dirette concorrenti. Oggi i nerazzurri si sono confermati più forti e la vittoria in rimonta è più che meritata.

Il tecnico Simone Inzaghi si schiera con la solita coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez, i giallorossi si affidano al tridente El Shaarawy, Lukaku e Dybala. Subito una doppia occasione per i padroni di casa, il portiere Sommer si salva. Al 17′ la gara si sblocca con un colpo di testa del difensore Acerbi. La marcatura ha fatto discutere per un contatto tra Thuram e Rui Patricio. L’arbitro, dopo un consulto al Var, ha confermato il gol.

La Roma non si arrende e trova due gol: prima il pareggio firmato da un colpo di testa del difensore Mancini, poi la marcatura rocambolesca dell’attaccante El Shaarawy.

L’Inter sembra alle corde, poi l’attacco sale in cattedra. Al 49′ Thuram sigla il pareggio, poi al 56′ l’attaccante è decisivo per l’autogol di Angelino. Lukaku sbaglia il gol del pareggio, nel recupero Bastoni in contropiede fissa il risultato sul 2-4.

La classifica

Inter 60

Juventus 53

Milan 49

Atalanta 39

Roma 38

Lazio 37

Bologna 36

Napoli 35

Fiorentina 34

Torino 32

Genoa 29

Monza 29

Lecce 24

Frosinone 23

Empoli 21

Sassuolo 19

Udinese 19

Verona 18

Cagliari 18

Salernitana 13