Roma-Inter, il gol rocambolesco di El Shaarawy fa esplodere l’Olimpico | VIDEO

Primo tempo scoppiettante nel big match della 24ª giornata del campionato di Serie A tra Roma e Inter. I nerazzurri passano in vantaggio con un colpo di testa di Acerbi, i padroni di casa protestano per un contatto tra Thuram e Rui Patricio. Per l’arbitro è tutto regolare.

La Roma trova il pareggio con un colpo di testa di Mancini, al 44′ la Roma ribalta il risultato. Gol rocambolesco di El Shaarawy: il Faraone è un po’ fortunato con un doppio tocco durante il tiro.