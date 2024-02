CalcioWeb

Svolta sulla panchina della Salernitana: conferme sull’esonero di Filippo Inzaghi e panchina affidata a Fabio Liverani. La squadra è reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro l’Empoli nel primo match della 24ª giornata del campionato di Serie A e la situazione di classifica è sempre più delicata.

La Salernitana occupa l’ultimo posto in classifica e il distacco dalla zona salvezza rischia di aumentare. La dirigenza è stata protagonista di una campagna acquisti importante in inverno con l’arrivo di calciatori di un certo spessore e la squadra ha tutte le carte in regola per salvarsi.

Gli ultimi contatti con Fabio Liverani hanno avuto esito positivo: secondo Sky Sport sarà l’ex Lecce e Cagliari il prossimo allenatore della Salernitana con l’obiettivo di raggiungere la salvezza.