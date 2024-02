Serie B, gli squalificati dopo la 26ª giornata: out 15 calciatori, fermato Castori

CalcioWeb

Il giudice sportivo di Serie B ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 26ª giornata. Lo scontro diretto tra Parma e Como si è concluso sul risultato di 1-1, la Cremonese strappa un punto in inferiorità numerica contro il Palermo. Colpaccio della Sampdoria contro il Cosenza.

Vittoria del Catanzaro sul campo del Cittadella e dell’Ascoli contro la Feralpisalò. Si ferma il Bari contro il Sudtirol, vittoria importantissima del Venezia contro il Pisa.

Gli squalificati in Serie B dopo la 26ª giornata

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni e una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GELASHVILI Iva (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SERNICOLA Leonardo (Cremonese): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIASCI Tommaso (Catanzaro): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COTALI Matteo (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ELIA Salvatore (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FONTANAROSA Alessandro (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PAGHERA Fabrizio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCOGNAMILLO Stefano (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

STOJANOVIC Petar (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SVERKO Marin (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VEROLI Davide (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAMPANO Francesco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASTORI Fabrizio (Ascoli): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

ORLANDI Federico (Feralpisalo’): per avere, al 43° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

VIGLIOTTI Arcangelo (Cosenza): per avere, al termine della gara, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irrispettose; infrazione rilevata da un Assistente.