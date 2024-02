CalcioWeb

Kostas Manolas è uno dei calciatori più importanti dal mercato svincolati ed è in contatto per il ritorno nel campionato di Serie A. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano per le esperienze con le maglie di Roma e Napoli. Le ultime stagioni con Olympiakos e Sharjah non sono state entusiasmanti e il greco è alla ricerca del definitivo rilancio.

Si tratta di un classe 1991 in grado di garantire un rendimento di ottimo livello per almeno altre due stagioni. E’ un difensore completo, soprattutto forte fisicamente e in marcatura e in grado di realizzare gol importanti da palla inattiva.

Manolas verso il ritorno in Serie A

L’ex Roma e Napoli è in contatto per il ritorno nel campionato di Serie A. Dopo i contatti con la Salernitana, si è registrato l’inserimento dell’Hellas Verona, alla ricerca di un difensore di esperienza dopo le ultime cessioni pesanti. Walter Sabatini, direttore della Salernitana, ha rilanciato ma il Verona ha fatto passi importanti nelle ultime ore.