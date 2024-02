Il calciomercato non è finito, l’elenco degli svincolati: le 16 occasioni per i club di Serie A

CalcioWeb

E’ andata in archivio la sessione invernale di calciomercato ed è arrivato il momento dei primi bilanci. La regina delle trattative è stata sicuramente la Juventus. I bianconeri hanno piazzato un colpo veramente importante: Carlos Alcaraz. Il calciatore argentino si è sottoposto oggi alle visite mediche ed è pronto a mettersi a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri. Positivo anche il mercato della Roma, in particolar modo l’arrivo di Baldanzi dall’Empoli è in grado di regalare soluzioni interessanti anche per il presente.

Innesti anche in casa Napoli, deludente invece la campagna acquisti del Milan. Il club rossonero ha chiuso con gli arrivi di Gabbia e Terracciano, troppo poco per una squadra ancora in grado di rientrare in zona scudetto. La Salernitana è ancora in grado di rientrare per la lotta salvezza dopo l’arrivo di Jerome Boateng, il Verona ha attuato una vera e propria rivoluzione. Il calciomercato non è ancora finito e le squadre si sono attivate sul fronte svincolati.

La Top 10 degli svincolati

David de Gea: è sicuramente uno dei nomi più importanti. Il portiere spagnolo è reduce dall’esperienza al Manchester United ed è alla ricerca di un nuovo progetto importante. Il problema principale per le squadre è rappresentato dall’ingaggio. Xeka: è un calciatore portoghese, classe 1994. E’ un centrocampista centrale bravo in fase di impostazione e nel recupero di palloni. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Braga, Lilla, Dijon e Rennes. Josef Martinez: attaccante venezuelano del 1993. E’ il miglior marcatore nella storia dell’Atlanta United. Si tratta di un calciatore forte in progressione e possiede anche un ottimo tiro. Le esperienze della carriera sono state con Young Boys, Thun, Torino, Atlanta United e Inter Miami. Anwar El Ghazi: centrocampista olandese del 1995. E’ un’ala destra dotata di ottimo dribbling. L’avventura più importante è stata all’Ajax nei primi anni della carriera, poi Lilla, Aston Villa, Everton, Psv e Mainz. Helder Costa: calciatore angolano con cittadinanza portoghese. E’ un esterno sinistro che può giocare anche da trequartista. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Benfica, La Coruna, Monaco, Wolves, Leeds, Valencia e Al-Ittihād. Kostas Manolas: vecchia conoscenza del calcio italiano per il passato con le maglie di Roma e Napoli. Poi le esperienze con Olympiakos e Sharjah. E’ un difensore centrale greco, forte fisicamente e bravo in marcatura. Santi Mina: contattato anche da club italiani negli ultimi mesi, è un attaccante spagnolo. L’ultima avventura è stata all’Al-Shabab, prima le stagioni con Celta Vigo e Valencia. Diego Costa: è uno dei nomi più importanti. Attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo, si tratta di un calciatore completo sotto l’aspetto tecnico e fisico. Tante le maglie indossate: Braga, Celta Vigo, Valladolid, Atletico Madrid, Chelsea, Mineiro, Wolves e Botafogo. Carlos Vela: è un calciatore messicano con passaporto spagnolo. Il punto più all’alto è stato raggiunto all’Arsenal, in Premier League. Le ultime esperienze sono state al Wolves, Sociedad e Los Angeles Fc. Juan Mata: calciatore spagnolo, è un vero e proprio jolly dal punto di vista tecnico per la capacità di disimpegnarsi in diverse zone del campo tra centrocampo e attacco. Si tratta di un calciatore molto forte tecnicamente e protagonista anche dal punto di vista realizzativo. Protagonista con Chelsea e Manchester United, poi Galatasaray e Vissel Kōbe.

