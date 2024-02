L’Uefa svela la nuova Champions League, più partite e più show: il format

CalcioWeb

Sono in corso le partite di Champions League e un argomento caldo è quello del futuro della competizione. “Un torneo più vario, più imprevedibile, con partite più significative e con più top match”. È questo l’obiettivo della Uefa dopo la riforma della Champions League e delle coppe europee, che partirà nella prossima stagione.

“Il format perfetto non esiste, ma abbiamo cercato di arrivarci vicino il più possibile”, sono le parole del vicesegretario generale della Uefa, Giorgio Marchetti. Le novità potrebbero portare ad avere anche 11 squadre di uno stesso paese. In particolare, guardando la Serie A, potrebbero giocare nella prossima Champions le prime quattro classificate in campionato, la quinta classificata se l’Italia dovesse rientrare tra le migliori due del ranking stagionale e le eventuali vincitrici di Champions ed Europa League nel caso in campionato dovessero finire fuori dalle posizioni per le coppe.

A queste potrebbero aggiungersi tre squadre qualificate per l’Europa League (la sesta in classifica in campionato, la vincitrice della Coppa Italia e l’eventuale vincitrice della Conference League fuori dai piazzamenti europei) e una squadra qualificata in Conference League tramite il campionato, per un totale quindi di undici squadre. E’ quanto riporta l’Ansa.

I dettagli sul format

Il format sarà allargato a 36 squadre per ciascuna competizione più l’addio della fase a gironi. Ci sarà una classifica unica con ogni squadra che affronterà otto avversari diversi nella prima fase: le prime otto della graduatoria si qualificheranno direttamente agli ottavi, dalla nona alla ventiquattresima giocheranno un turno di playoff con le vincenti che andranno agli ottavi, mentre dalla venticinquesima in giù verranno eliminate definitivamente. In caso di arrivo a pari punti tra due squadre la prima discriminante sarà quella della differenza reti.

Il format della fase ad eliminazione diretta sarà poi in un tabellone stile tennis con teste di serie in base al piazzamento in classifica. Sul fronte calendario la prima fase si concluderà a gennaio e con il primo turno che si disputerà in una “settimana esclusiva”. L’ultima giornata si disputerà con 18 partite in contemporanea.