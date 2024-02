La Juventus non c’è più: solo un pareggio contro l’Hellas e scudetto lontanissimo | CLASSIFICA

CalcioWeb

Due punti in quattro partite sono il bottino di una squadra in lotta per evitare la retrocessione. La Juventus non c’è più e le speranze di scudetto rischiano di sfumare quasi definitivamente. E’ andata in scena la partita della 25ª giornata del campionato di Serie A contro l’Hellas Verona e la squadra di Massimiliano Allegri ha limitato i danni con una doppia rimonta. La compagine di Baroni non si arrende e la corsa salvezza è apertissima.

Il Verona si schiera con Lazovic, Suslov e Folorunsho alle spalle di Noslin, la Juventus risponde con la coppia Yildiz-Vlahovic. La gara si sblocca subito con una magia di Folorunho: l’ex Reggina supera Szczesny con un tiro potentissimo.

La Juventus trova il pareggio con un calcio di rigore trasformato da Vlahovic per un tocco di mano di Tchatchoua su tiro di Kostic. Poi le proteste dell’Hellas Verona per una gomitata di Gatti. Per l’arbitro non c’è irregolarità.

Nel secondo tempo il Verona torna in vantaggio con un gol di Noslin. La reazione della Juventus è ancora immediata e Rabiot trova il pareggio al 55′. Allegri si gioca le carte Chiesa, Alcaraz, Milik e Weah. L’occasione più pericolosa è per Chiesa ma il risultato non cambia. Finisce 2-2. L’Inter in fuga scudetto.

La classifica

Inter 63

Juventus 54

Milan 52

Atalanta 42

Bologna 42

Roma 38

Lazio 37

Fiorentina 37

Napoli 36

Torino 36

Genoa 31

Monza 30

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 22

Empoli 21

Sassuolo 20

Verona 20

Cagliari 18

Salernitana 13