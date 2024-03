Atletico Madrid-Inter, Enrico Mentana scatenato prima del match | VIDEO

CalcioWeb

Si avvicina Atletico Madrid-Inter, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e un VIDEO del giornalista Enrico Mentana è diventato virale sui social. I nerazzurri, forti del rendimento in campionato e dell’1-0 dell’andata, sono in grado di staccare il pass per i quarti di finale.

La squadra di Simone Inzaghi è reduce dall’ennesima prova di forza sul difficile campo del Bologna ed è una seria candidata anche in Champions League.

Mentana scatenato

Enrico Mentana, noto tifoso nerazzurro, si è scatenato a poche ore dal match. Circa 5mila tifosi si trovano nella capitale spagnola e tra questi anche il direttore del tg di La7. “Internazionale devi vincere”, il coro di Mentana.

Un direttore Mentana carico al punto giusto ⚫️🔵 pic.twitter.com/F6KXCBRbID — Daniele Mari (@marifcinter) March 13, 2024