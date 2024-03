Atletico Madrid-Inter, la gufata dell’ex: “se succede, passano i Colchoneros” 

CalcioWeb

Tutto pronto per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Inter. I nerazzurri partono con il vantaggio del risultato dell’andata: a San Siro, la rete di Marko Arnautovic, dopo una serie di occasioni fallite sul più bello, ha regalato una vittoria importante ai ragazzi di Inzaghi che approcceranno la trasferta spagnola con la possibilità di ottenere due risultati su tre in ottica qualificazione.

Ma guai a bollare come una ‘formalità’ il passaggio del turno. L’Atletico Madrid è una squadra ostica, Simeone venderà cara la pelle e un particolare fattore potrebbe condizionare la sfida a favore degli spagnoli.

Wanda Metropolitano: lo stadio dell’Atletico Madrid che mette pressione

Leo Franco, ex portiere dell’Atletico Madrid, prova a ‘gufare’ l’Inter tirando in ballo il fattore Wanda Metropolitano. Intervistato ai microfoni di “Cose di calcio”, programma programma sportivo di Cusano Italia Tv, l’ex estremo difensore ha dichiarato: “credo che passerà l’Atletico Madrid. L’Atletico non si trova nel suo momento migliore, abbiamo perso contro il Cadice, ma la cosa buona è che giocheremo al Wanda Metropolitano, il nostro stadio. Le squadre che vengono a giocare al Metropolitano soffrono quella pressione dal primo minuto fino al termine della partita, questo permette all’Atletico di vincere o comunque non perdere le partite in casa. Diverso quando va a giocare in trasferta perché trova squadre che si chiudono dietro e quindi va più in difficoltà“.