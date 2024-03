Mago Inzaghi, mette Bisseck e il difensore sblocca Bologna-Inter: il video del gol

Simone Inzaghi lancia Bisseck dal primo minuto e proprio il difensore sblocca la partita del campionato di Serie A tra Bologna e Inter. E’ in corso il big match della 28ª giornata tra due squadre di altissimo livello e in grado di raggiungere risultati importantissimi.

Nel primo tempo i ritmi sono altissimi e si registrano occasioni da una parte e dall’altra. La partita si sblocca al 37′: cross perfetto di Bastoni, un altro difensore (Bisseck) sigla di testa il gol del vantaggio. Simone Inzaghi è stato autore di un’altra magia: anche Bisseck è un grande protagonista. E l’Inter è sempre più impressionante.

🚨🇮🇹 GOAL | Bologna 0-1 Inter | Bisseck

INTER HAVE TAKEN THE LEAD!pic.twitter.com/fvsmErJtoT

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 9, 2024