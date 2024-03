Calciomercato, Inter su Immobile? La richiesta della Lazio e la risposta dei nerazzurri

CalcioWeb

L’Inter è in campo in vista del ritorno del campionato di Serie A contro l’Empoli con il chiaro obiettivo di mettere un altro mattoncino verso lo scudetto. La squadra di Simone Inzaghi è stata protagonista di un rendimento eccezionale ed è pronta a mettere il punto esclamativo sul primo posto.

La dirigenza è in contatto per costruire una squadra sempre più competitiva sul calciomercato e la prima mossa è stata azzeccatissima: è vicino il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2027. L’allenatore è uno dei migliori in circolazione e le parti hanno raggiunto l’intesa di massima per un rinnovo di altri due anni.

Le voci su Ciro Immobile

L’Inter ha già piazzato due colpi importantissimi per la prossima stagione, a costo zero: il centrocampista Zielinski e l’attaccante Taremi. Continuano a circolare le voci sul passaggio di Ciro Immobile in nerazzurro. La stagione dell’attaccante della Lazio è stata ben al di sotto delle aspettative e si sono registrate anche incomprensioni con l’ambiente.

Immobile è legato dal contratto fino al 2026 e il presidente Lotito non ha intenzione di svendere il suo attaccante. Il numero azzurro ha fissato il prezzo di vendita: 20 milioni di euro. A queste cifre la trattativa rischia di naufragare. Molto più probabile, invece, un trasferimento dell’attaccante in Arabia Saudita a cifre importantissime anche sull’ingaggio.