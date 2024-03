Polemiche Catanzaro-Reggiana: “assenza della Rai immotivata”, poi la risposta

CalcioWeb

Giallo nel pre-partita di Catanzaro-Reggiana, sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Serie B. Tutto è nato dal comunicato ufficiale del club calabrese. “Abbiamo appreso, non senza un certo stupore, che il giornalista della Rai Antonio Lopez, inviato della nota trasmissione radiofonica Tutto il calcio minuto per minuto, non sarà oggi allo stadio Ceravolo per raccontare la cronaca della gara Catanzaro-Reggiana.

Si tratta di una scelta del tutto personale del giornalista, o dell’azienda, della quale fatichiamo a comprendere le ragioni”. E’ quanto specificato in una nota. La società sta valutando anche “l’opportunità di agire nelle sedi opportune”.

Il riferimento è alla polemiche scoppiate dopo gli incidenti in occasione del derby Cosenza-Catanzaro e alle critiche rivolte alla Rai sui social dai tifosi giallorossi e da esponenti politici per non aver parlato di coinvolgimento negli scontri anche di tifosi del Cosenza.

“Mai era accaduto prima d’ora che un giornalista ritenesse di non poter venire al Ceravolo, anche nelle partite più delicate, poiché la società ha sempre assicurato la massima ospitalità e, soprattutto, garantita a tutti gli operatori dell’informazione la possibilità di svolgere il proprio lavoro in piena sicurezza. Condizioni che sarebbero state garantite, semmai rafforzate, anche in occasione della gara odierna”.

La società manifesta solidarietà al giornalista “per i commenti offensivi di cui è stato fatto oggetto sui social, che certo hanno travalicato il diritto di critica e che condanniamo fermamente, ma riteniamo che un professionista del servizio pubblico non debba farsi condizionare e non debba cedere alle provocazioni di chi insulta da dietro una tastiera, soprattutto di fronte alla garanzia di poter svolgere il suo lavoro senza alcun rischio per la propria sicurezza, non la striscia di Gaza, né uno degli scenari di guerra in cui sono inviati gli altri colleghi e che certo non si sottraggono al loro dovere di raccontare i fatti”.

Il Catanzaro fa anche presente che ieri i rappresentanti della Rai regionale, “invitati dal prefetto di Catanzaro a partecipare alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, appositamente convocata in Prefettura per discutere dei profili di ordine pubblico legati al servizio Rai in occasione della gara, hanno ritenuto di non presentarsi. E questo nonostante sia stato lo stesso caporedattore della sede regionale della tv di Stato a sollecitarla, ricevendo immediato riscontro e rassicurazioni da parte del prefetto”.

La risposta della ‘Rai’

Il giornalista Antonio Lopez, inviato di Tutto il calcio minuto per minuto, sarà regolarmente oggi allo stadio Ceravolo per la raccontare la cronaca della gara Catanzaro-Reggiana. A riportarlo è proprio la Rai.