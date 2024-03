Conference League, Fiorentina-Maccabi Haifa a rischio porte chiuse: il motivo

CalcioWeb

La Fiorentina è in corsa per obiettivi importanti tra campionato e Conference League e si prepara a tornare in campo anche in Europa. La squadra di Vincenzo Italiano è una delle squadre più attrezzate della competizione ed è in grado almeno di raggiungere il risultato della scorsa stagione. Il primo ostacolo verso la finale sarà il Maccabi Haifa.

La sfida a rischio porte chiuse

La sfida tra Fiorentina e Maccabi Haifa potrebbe disputarsi a porte chiuse. Il motivo? L’osservatorio Nazionale delle Manifestazioni sportive ha messo la sfida sotto la lente d’ingrandimento e ha inviato la Lega Serie A e FIGC “a interessare la società organizzatrice affinché non sia avviata la vendita dei tagliandi”.

La decisione delle porte chiuse potrebbe essere presa per motivi di sicurezza per evitare minacce e attentati visto il conflitto israelo-palestinese.