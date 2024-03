Nord Corea-Giappone diventa un caso: dalla ‘paura batteriologica’ allo 0-3 a tavolino

CalcioWeb

La partita Corea del Nord-Giappone sta diventando un vero e proprio caso diplomatico e sportivo. La sfida di qualificazione ai Mondiali del 2026, da giocare a Pyongyang, ha spinto il governo giapponese a sconsigliare (seppur non a vietare) la trasferta in Corea del Nord spiegando ai propri cittadini come la propria incolumità fosse a rischio a causa delle relazioni ostili fra i due Paesi.

Successivamente, è stata la Corea del Nord a rifiutare di ospitare l’amichevole, secondo fonti giapponesi per paura di “infezioni batteriologiche” che i giapponesi potrebbero portare sul suolo coreano. Sembrava in fase di valutazione l’ipotesi di giocare in campo neutro, mentre adesso sembra prendere piede la possibilità che la Corea del Nord subisca uno 0-3 a tavolino.

Giappone qualificato ai Mondiali 2026?

Il Giappone potrebbe ottenere il pass per i Mondiali 2026, ospitati tra USA, Canada e Messico, senza giocare. La FIFA ha confermato che la partita prevista domani in Corea del Nord, annullata senza una motivazione valida dalle autorità di Pyongyang, non sarà “né giocata né riprogrammata” e che la vicenda sarà sottoposta al Comitato disciplinare che decretando lo 0-3 a tavolino fornirà il pass ai nipponici come primi del loro girone.