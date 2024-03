“Paura batteriologica”, perchè Corea del Nord-Giappone si gioca in campo neutro

CalcioWeb

La partita di qualificazione ai Mondiali del 2026 fra Corea del Nord e Giappone si terrà, il prossimo martedì, in campo neutro e non più a Pyongyang. Lo ha reso noto la Confederazione asiatica di calcio (Afc). “Normalmente è responsabilità della squadra ospitante nominare la sede neutrale, in caso contrario sarà l’Afc a doverlo fare“, ha detto il segretario generale della confederazione Windsor John senza spiegare perché la partita non si svolgerà come inizialmente previsto nella capitale nordcoreana.

Corea del Nord-Giappone a rischio… infezioni

Secondo l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, la Corea del Nord non ha voluto ospitare il match per paura di infezioni batteriche in Giappone. La partita di Pyongyang sarebbe stata la prima partita in Corea del Nord per la squadra maschile di calcio del Giappone dal 2011. Il Ministero degli Esteri giapponese ha avvertito i tifosi di calcio di non tentare di recarsi in Corea del Nord per la partita a causa di possibili ostilità.

Le ‘ostilità’ in questione riguardano il risarcimento per l’occupazione militare della penisola coreana da parte del Giappone tra il 1910 e il 1945, il più recente lancio di missili di Pyongyang sul territorio nipponico, ma anche il rapimento di alcuni cittadini giapponesi da parte di agenti nordcoreani negli anni ’70 e ’80, costretti ad addestrare spie sulla lingua e sui costumi giapponesi.