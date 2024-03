Coro antisemita dei tifosi in trasferta: “nella Roma non ci sono ebrei”

CalcioWeb

Polemiche nelle ultime ore per i comportamenti dei tifosi delle squadre della Capitale italiana. Prima i cori dei tifosi della Lazio in trasferta per la gara contro il Bayern Monaco, poi la notizia sui supporter della Roma. “Nella As Roma non ci sono ebrei”. E’ questo il coro antisemita che un gruppo di tifosi giallorossi ha cantato sul treno dopo la trasferta contro il Monza di sabato scorso.

Il video è stato pubblicato su Tik Tok, riportato da ‘Repubblica’, e ha raggiunto oltre 20mila visualizzazioni. Gli autori hanno risposto dicendo che è “solo goliardia. É giusto divertirsi in trasferta. Fatevela ‘na risata”.