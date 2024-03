Crystal Palace-Newcastle posticipata: il motivo

CalcioWeb

Tantissime defezioni nel weekend di Premier League. Il campionato inglese continua a regalare grande spettacolo e in particolar modo la corsa al titolo è sempre più emozionante. In arrivo indicazioni anche sul fronte Champions League, Europa e Conference League.

Non solo Arsenal-Chelsea, non si giocano altre partite del campionato inglese. Salta anche Crystal Palace-Newcastle, due squadre in corsa per obiettivi diversi. Il Crystal Palace occupa la 14ª posizione, il Newcastle la 10ª.

La partita tra Crystal Palace-Newcastle, in programma sabato 16 marzo alle 16:00 è stata posticipata. Il motivo? Nel weekend è in programma anche la Fa Cup e il Newcastle sarà chiamato dalla sfida contro il Manchester City. L’appuntamento è per sabato 16 marzo alle 18:30.