Manchester United-Sheffield posticipata: il motivo

La Premier League deve fare i conti con tantissime defezioni nella giornata di campionato. Non solo Arsenal-Chelsea e Crystal Palace-Newcastle, non si giocano altre partite molto importanti della classifica. Salta anche Manchester United-Sheffield.

I Red Devils sono reduci da un rendimento altalenante e occupano la 6ª posizione in classifica. Percorso drammatico per lo Sheffield, all’ultimo posto in classifica e sempre più vicino alla retrocessione.

Non si gioca Manchester United-Sheffield

La partita Manchester United-Sheffield, il programma sabato 16 marzo alle 16:00, è stata posticipata. Il motivo? Nel weekend è in programma anche la FA Cup e il Manchester United sarà chiamato dalla supersfida contro il Liverpool. L’appuntamento è previsto per domenica 17 marzo alle 16:30.