Dramma in campo: calciatore crolla a terra e muore a 25 anni | NOME

CalcioWeb

Un’altra tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. Jordan Doekoe, calciatore di 25 anni, è collassato in campo durante una partita nella categoria dei dilettanti. “E’ crollato a terra mentre correva”, è il racconto del presidente dell’AS Villey-Saint-Etienne.

Il dramma è avvenuto questa domenica, intorno alle 13:00. Il calciatore è collassato improvvisamente in campo ed il match è stato subito interrotto e posticipato a data da destinarsi.

Il comunicato del club

La conferma del dramma è arrivata direttamente dal club di appartenenza attraverso un messaggio pubblicato sui social. “Buonasera a tutti, queste poche parole per ringraziarvi di tutte le espressioni di cordoglio manifestate all’annuncio della morte di Jordan, calciatore dell’ASV. I miei primi pensieri vanno al suo bambino e a sua moglie.

Il destino, dopo averli colpiti frontalmente, ci ricorda che il calcio è secondario rispetto a questa disgrazia. Il mio ringraziamento va anche ai nostri amici di Gondreville che hanno dimostrato responsabilità e, soprattutto, rispetto. Naturalmente non dimentico i nostri calciatori del Goniches e i loro allenatori che hanno saputo mostrarsi dignitosi di fronte a questa tragica situazione. Ma questo lo sapevo già. Grazie al corpo arbitrale e in particolare all’assistente arbitro per aver gestito il figlio di Jordan. E grazie ancora a tutti quelli che potrei dimenticare di nominare.

La prossima settimana sarà complicata ma ce la faremo e soprattutto saremo uniti. Lo dobbiamo a noi stessi ma soprattutto lo dobbiamo al nostro calciatore”, sono le parole del presidente.