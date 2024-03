La Federcalcio spagnola nella bufera: il Mondiale 2030 è a rischio

CalcioWeb

La Federcalcio spagnola è nella bufera e la situazione rischia di portare conseguenze anche per il futuro. Il Mondiale del 2030 che la Spagna ospiterà con il Marocco e il Portogallo è ora a rischio. Il riferimento è all’operazione di polizia con le perquisizioni nella sede della Federcalcio ei 7 arresti, fra i quali dirigenti dell’organismo. E’ quanto riferito dai media iberici.

“La Rfef dovrà dare spiegazioni per assicurare l’integrità e l’unità con gli altri organismi organizzativi”, scrive 20 Minutos. Intanto, la difesa dell’ex presidente Luis Rubiales, ha assicurato che l’ex presidente della Federcalcio tornerà in Spagna il 6 aprile, per mettersi “pienamente a disposizione”.

Le indagini

Rubiales è indagato per presunta corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio in contratti firmati negli ultimi 5 anni al vertice della Federcalcio, a cominciare da quelli per il trasferimento della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita firmato con Gerard Piqué, ex calciatore.