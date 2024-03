Fiorentina, divorzio con Italiano al termine della stagione: i nomi del sostituto

CalcioWeb

Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina al termine della stagione e il club è già alla ricerca del sostituto. E’ quanto affermato con certezza da ‘La Gazzetta dello Sport’ in un punto sul futuro del club viola. Gli ultimi giorni sono stati difficilissimi dopo la morte di Joe Barone, direttore generale del club colpito da malore prima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta.

La stagione in corso è molto positiva: la squadra è in gioco per tre obiettivi (campionato, Coppa Italia e Conference League). La squadra è in campo per la partita di Serie A contro il Milan e le ultime ore sono state sconvolte dall’annuncio sul futuro.

L’addio con Italiano

Secondo quanto riporta la rosea è ai titoli di coda l’esperienza di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico non cambierà idea e non tornerà indietro su una decisione presa in accordo proprio con Joe Barone, un sabato mattina nel corso di un recente incontro al Viola Park.

I nomi del sostituto

La dirigenza è già alla ricerca di un nome all’altezza nel ruolo di capo-allenatore. Il nome di Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio, non è così caldo e al momento non sembra una soluzione fattibile. L’identikit è quello di un profilo giovane in grado di iniziare un progetto a lungo termine e vincente. In cima alla lista due giovani emergenti: Palladino e Gilardino.