Fiorentina-Milan, l’omaggio a Joe Barone: striscione da brividi | FOTO e VIDEO

Momenti da brividi prima di Fiorentina-Milan, sfida valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A. Il riferimento è ovviamente all’omaggio per Joe Barone, dirigente del club viola morto per arresto cardiaco prima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta.

La Curva Fiesole ha esposto uno striscione. “Per abbracciare chi questo giglio ha amato, come una rondine vola alto il nostro pensiero: mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciato”. Sempre prima del fischio d’inizio è stato proiettato sul maxischermo un video con alcune immagini degli anni da dirigente viola di Joe Barone. Poi tanti applausi e un minuto di silenzio. I bambini hanno fatto volare in cielo diversi palloncini bianchi, infine sul posto che occupava il dirigente viola allo stadio sono stati posti una maglia della Fiorentina, con la scritta “Barone” e un mazzo di fiori bianchi, donati in segno di omaggio della dirigenza del Milan.

Il ricordo di Biraghi

“I ricordi sono tanti, sono continui e lo saranno per sempre dentro di noi. Ha detto bene il figlio, quando un uomo viene ricordato non morirà mai”. Sono le parole del capitano viola, Cristiano Biraghi, ai microfoni di Dazn.

“È importante andare avanti tutti uniti, con quell’unione che Joe voleva sempre. Bisogna darsi sempre una mano e aiutarsi l’uno con l’altro: il vuoto che ha lasciato barone è incolmabile. Però, con l’aiuto di tutti possiamo andare a sopperire un po’ questo vuoto”, conclude il calciatore.

