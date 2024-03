Gasperini non sa perdere: litiga con il giornalista di DAZN

CalcioWeb

Sconfitta pesante in chiave Champions League per l’Atalanta nella sfida del campionato di Serie A contro il Bologna. La gara si è conclusa con il risultato di 1-2 e la squadra di Thiago Motta ha ribaltato l’iniziale svantaggio. Il post-partita è stato condizionata anche dalla furia del tecnico Gasperini con un giornalista di DAZN.

“L’Atalanta ha fatto una grande partita, un primo tempo straordinario, al di fuori di un blackout nel secondo tempo, la reazione è stata positiva. Il primo tempo poteva chiudersi meglio, siamo perdenti negli episodi, quello del rigore è pesante da digerire. In tre minuti abbiamo buttato via una partita che abbiamo giocato bene”. Sono le dichiarazioni di Gasperini ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-1 contro il Bologna.

“La prestazione al di là del risultato è stata di alto livello. La forza del Bologna è risaputa, riconosciuta, evidente. Ma non si può capovolgere l’andamento di una partita, è andata così ma non sono d’accordo se si parla di un’Atalanta diversa. Siamo partiti molto offensivi andandoli a prendere alti per impedirgli di giocare. Una volta in vantaggio potevamo usufruire meglio degli spazi, ma non ci siamo riusciti”, ha aggiunto.

Gasperini perde le staffe

Nella prima parte dell’intervista il battibecco di Gasperini. “L’ho sentita nel recupero molto critico nei confronti della squadra”, l’analisi del giornalista. Poi la risposta piccata dell’allenatore: “ti sbagli proprio, noi abbiamo fatto una grande partita, non so quale intervallo hai visto, riporta le cose giuste”.