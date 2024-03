Immobile aggredito in strada a Roma: insultata anche la moglie

Clima teso a Roma nella tifoseria della Lazio dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. Ciro Immobile ha postato sui social un bel messaggio di saluti al tecnico, per poi spiegare anche alcuni dettagli ai tifosi nelle Storie Instagram, allontanando le accuse di alcuni tifosi, secondo i quali avrebbe remato contro Sarri.

In casa Lazio però non tira aria buona: come riportato dall’edizione romana di Repubblica, infatti, Ciro Immobile è stato aggredito per strada da un uomo. Il calciatore si trovava con la moglie, Jessica Melena, e col figlio Mattia di 4 anni. L’uomo si è avvicinato alla vettura di Immobile e ha iniziato ad insultarlo pesantemente e aggredirlo verbalmente.

L’uomo ha fatto altrettanto anche nei confronti della moglie di Immobile, insultando anche lei, nonostante la presenza in auto del piccolo Mattia.