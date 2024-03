Lazio, i messaggi di Immobile e Patric dopo le dimissioni di Sarri

CalcioWeb

La Lazio ha deciso di interrompere il ritiro e la squadra si prepara per la trasferta contro il Frosinone agli ordini dell’allenatore Martusciello. Iniziano ad arrivare le reazioni dei calciatori dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. “Abbiamo gioito, lottato e insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni.

Voglio solo salutarti e ringraziarti per il percorso fatto insieme che mi ha permesso di crescere sotto tanti punti di vista. Grazie mister”. Così su Instagram l’attaccante Ciro Immobile. Il calciatore ha anche postato una foto con il tecnico.

Il messaggio di Patric

“Mister, per iniziare desidero ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato in questi mesi da allenatore. Nella carriera di un calciatore ci sono tanti tecnici, ma pochi di questi ti forgiano facendoti diventare il giocatore che sei. Mi hai insegnato cosa significa competere veramente, la visione del gruppo al di sopra del singolo e soprattutto mi hai aiutato a risolvere tante situazioni. Per me sei uno di quelli che ti mostrano la strada e ti migliorano, grazie”. E’ invece il messaggio Instagram di Patricio Gabarrón Gil, meglio noto come Patric.

“Per continuare, personalmente, ed è la cosa più importante per me, mi hai fatto vedere cosa significa avere valori nella vita e nello sport, con le parole ma soprattutto con i fatti. A volte le strade si separano, per qualsiasi motivo, ma sono sicuro che prima o poi ci vedremo di nuovo. Sempre grato per tutto, Patric”, ha concluso il difensore biancoceleste.