Inchiesta sul dossieraggio, Malagò: “tanti personaggi del calcio coinvolti”

CalcioWeb

Un’altra situazione delicata nel mondo del calcio. Il riferimento è alla questione dossieraggi. Nell’inchiesta di Perugia figurano i nomi delle 121 persone nei confronti dei quali è stata interrogata la banca dati. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’ tra gli ‘spiati’ ci sono anche Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli e Gabriele Gravina.

Proprio il presidente della Federcalcio sarà chiamato a chiarire alcune operazioni sospette emerse dalle verifiche sulle banche dati quando guidava la Serie C, prima di diventare presidente della Figc. Sempre secondo il ‘Corriere della Sera’ la Procura di Roma indaga sulle presunte irregolarità nell’assegnazione del bando del 2018 per lo sviluppo del canale telematico della Lega Pro. Il reato ipotizzato è l’appropriazione indebita e non la corruzione. Il riciclaggio riguarderebbe invece l’acquisto della casa e su questo si valuta se trasmettere per competenza gli atti a Milano.

Le parole di Malagò

“Non so se può scoppiare uno scandalo ma quando vedi che questa vicenda viene subito dopo le primarie americane o i disastri della guerra, certo sei a dir poco rattristato. Oggi sono tantissimi i soggetti coinvolti, c’è una grande tristezza per il fatto che al momento, fino a prova contraria, sono coinvolti personaggi del mondo dello sport e del calcio in particolare. Ma non do altri giudizi”. Sono le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò a margine del convegno sulla parità di genere organizzato dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 al Salone d’onore del Coni.