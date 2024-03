Inchiesta dossieraggio nel calcio: vertice in procura e aperto un fascicolo

CalcioWeb

Nel mondo del calcio continua a tenere banco l’inchiesta sul dossieraggio. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sulla vicenda del presidente della Figc Gabriele Gravina, su cui indaga la procura di Perugia.

L’indagine punta a far luce su quanto emerso in merito al presidente della Federazione italiana gioco calcio. Al momento non risultano indagati.

L’incontro

Questa mattina si sarebbe svolto nell’ufficio del procuratore capo Francesco Lo Voi, un vertice con Aggiunti e Pm per stabilire anche se la procura di Roma ha competenza territoriale sul caso, dato che al centro dell’indagine ci sarebbe l ‘acquisizione di un appartamento a Milano.