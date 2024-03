Terribile incidente stradale, l’auto si ribalta: calciatore morto sul colpo | NOME e FOTO

CalcioWeb

Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di Michele Di Tommaso, calciatore del real Zapponeta di 21 anni. Il giocatore è stato vittima di un terribile incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 141 alle porte del comune Foggiano. Nelle ultime stagioni ha giocato con la maglia della squadra del suo paese.

“Era il nostro numero 9 ed ora non c’è più. Per me era come un figlio oltre ad essere un giocatore sempre pronto, reattivo, educato e presente”: è il ricordo di Giovanni Capocchiano, mister e responsabile dell’asd real Zapponeta, squadra che milita nel campionato di seconda categoria. “E’ una grande perdita a livello soprattutto umano e poi a livello sportivo. Tutta la squadra è sconvolta”.

I messaggi di cordoglio

“Esprimiamo il nostro cordoglio e ci stringiamo attorno al dolore del Real Zapponeta per la scomparsa di Michele Di Tommaso, tesserato della loro prima squadra. Siamo vicini a loro, ai parenti del ragazzo e a tutti i suoi affetti”, scrive la squadra Ideale Bari.

“Un giorno di tristezza e incredulità per la nostra comunità. Una notizia che ha spezzato i cuori di tutti. Michele aveva solo 20 anni. Era un ragazzo d’oro che amava la sua terra e la sua famiglia. Ci stringiamo con un forte abbraccio ai suoi cari e all’ASD Real Zapponeta, di cui era tesserato”, è il messaggio sul profilo Facebook del Comune di Zapponeta.

Si tratta della seconda tragedia nel weekend di calcio dopo la morte del calciatore Jordan Doekoe, collassato in campo durante una partita nella categoria dei dilettanti.