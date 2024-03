Insulto razzista a Dumfries durante Bologna-Inter: la denuncia di uno Youtuber | VIDEO

CalcioWeb

Ennesima prova di forza dell’Inter sul campo del Bologna e scatto decisivo verso lo scudetto. Il big match della giornata del campionato di Serie A si è concluso sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato dal difensore Bisseck.

La partita del Dall’Ara ha fatto discutere anche per un episodio di razzismo. Un tifoso dalle tribune ha ‘lanciato’ un insulto razzista all’indirizzo di Denzel Dumfries, difensore olandese dell’Inter. “Scimmia”, si sente in un video sui social.

La denuncia di uno youtuber

Uno youtuber di fede nerazzurra ha subito denunciato l’episodio: “ma cosa hai in testa?”, dice al tifoso che tenta di giustificarsi. Il club rossoblù non avrebbe ricevuto segnalazioni dagli steward che presidiavano quel settore di tribuna. Il video pubblicato sui social potrebbe portare comunque conseguenze, in attesa delle decisioni del giudice sportivo o di un ulteriore approfondimento.

⚠️‼️ RAZZISTA contro #Dumfries

👏 Un tifoso lo difende. Sono felice di vedere che c’è gente che ha il coraggio di schierarsi contro l’inciviltà e la maleducazione. Gli unici che possono cambiare le cose, siamo noi, non le società con le multe. #Inter pic.twitter.com/jWEWhUNwqB — Dr. Tuitter (@DrTuitter) March 11, 2024