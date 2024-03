Il Bis…seck di Inzaghi: il gol vittoria contro il Bologna è un capolavoro dell’allenatore

CalcioWeb

Non ci sono più aggettivi per definire l’Inter di Simone Inzaghi: è iniziato il countdown scudetto e lo champagne è già in frigo. Ennesima prova di forza dei nerazzurri sul difficile campo del Bologna, contro una squadra reduce da un momento entusiasmante e addirittura 6 vittorie consecutive in campionato.

L’Inter, a 4 giorni dal ritorno dal ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid, si è presentata con un po’ di turnover per risparmiare le energie in vista dello scontro il Spagna con l’obiettivo di mantenere l’1-0 dell’andata.

La magia di Simone Inzaghi

L’allenatore Simone Inzaghi continua a confermarsi anche un perfetto gestore del gruppo. L’ex Lazio ha fatto rifiatare Dimarco e Lauraro Martinez, poi nella ripresa ha sostituito Mkhitaryan, Calhanoglu e Thuram (dopo una botta).

L’uomo del match è stato Bisseck, una scommessa di Inzaghi. Il difensore è stato ‘lanciato’ in campo dal primo minuto e di testa ha siglato il gol del definitivo 0-1. L’azione è un’altra magia di Inzaghi: il cross è arrivato da… Bastoni, un difensore. Applausi anche per il Bologna di Thiago Motta, fermata solo da una squadra devastante.

La classifica

Inter 75

Juventus 57

Milan 56

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 44

Fiorentina 42

Lazio 40

Torino 38

Monza 36

Genoa 33

Cagliari 26

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24

Sassuolo 23

Verona 23

Salernitana 14