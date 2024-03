Inter, San Siro o Rozzano? L’annuncio di Alessandro Antonello sullo stadio

CalcioWeb

Come ampiamente annunciato, l’Inter continua a lavorare sulla realizzazione di uno stadio completamente nuovo e la ristrutturazione di San Siro è un’ipotesi sempre più remota. “L’Inter punta su Rozzano o San Siro? Noi stiamo lavorando su Rozzano che è il piano effettivo su cui ci siamo impegnati e per cui stiamo discutendo con la proprietà Cabassi sui terreni.

Abbiamo una opzione fino a fine aprile e su quello ci concentriamo. Rimaniamo in attesa della proposta di WeBuild che arriverà non prima di giugno quindi oggi non ci sono alternative se non continuare a lavorare su Rozzano”. Sono le dichiarazioni dell’amministratore delegato Alessandro Antonello, intervenuto a margine della tavola rotonda “Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi – L’esperienza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026” organizzata dallo studio legale ADVANT Nctm nella sua sede a Milano.