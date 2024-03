CalcioWeb

La situazione sulla ristrutturazione di San Siro è ancora in alto mare e si valutano situazioni sempre più concrete al di fuori del calcio. Inter e Milan, infatti, sono sempre più indirizzate verso la costruzione di un nuovo impianto.

“Per come è ora, San Siro non è in grado di ospitare gli Europei del 2032. Le decisioni non sono ancora state assunte, di sicuro la città Milano, così come Roma e Torino sono ragionevoli certezze ma dal punto di vista della rigenerazione delle infrastrutture bisogna ancora osare delle risposte entro il 2026”. Sono le dichiarazioni del ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi durante la tavola rotonda “Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi” organizzata da Advant Nctm a Milano.