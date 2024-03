L’Inter porta speranza, in Venezuela 125 bambini si formano al calcio grazie al club nerazzurro

CalcioWeb

L’Inter continua a confermarsi un club in prima linea anche sulle vicende extra-campo. Come avviene regolarmente da anni, anche nel 2024 è in svolgimento a Caracas un corso di formazione educativa promosso dalla società calcistica Inter, che coinvolge 125 bambini e bambine del quartiere popolare di Petare. L’appuntamento è in programma fino al 25 marzo.

L’ambasciata d’Italia in Venezuela ha elogiato l’iniziativa, complimentandosi con il club nerazzurro che “offre ai partecipanti una formazione assicurata da professionisti del calcio italiano”. Per l’occasione, inoltre “sono stati distribuiti ai giovani partecipanti magliette e pantaloncini con i colori dell’Inter, oltre ad una merenda quotidiana”.

L’amichevole contro il Venezuela ed il ruolo di Inter Campus Venezuela

Proprio nella giornata di ieri è andata in scena la partita amichevole dell’Italia di preparazione a Euro2024, a Fort Lauderdale, in Florida, contro il Venezuela. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 ed il protagonista principale è stato Mateo Retegui, autore di una doppietta.

Dal 2008 Inter Campus Venezuela, associazione creata in collaborazione con la Fundación Magallanes, porta speranza e sollievo ai bambini provenienti da aree disagiate, fornendo loro una formazione pedagogico-sportiva e diffondendo valori come la solidarietà, l’amicizia, la pace e il dialogo.

@ItaliainVEN “sostiene questa lodevole iniziativa, che mira ad una socializzazione positiva attraverso lo sport, come alternativa ai rischi della criminalità e della violenza”.