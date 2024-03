Juventus-Atalanta: lo striscione a Allegri, l’omaggio a Rabiot e la presenza di John Elkann

CalcioWeb

Juventus e Atalanta sono in campo per il big match della 28ª giornata del campionato di Serie A e importante soprattutto per la qualificazione alla prossima Champions League. Pochi minuti prima del fischio d’inizio il presidente bianconero Gianluca Ferrero ha premiato Adrien Rabiot per le 200 presenze con il club raggiunte nella gara contro il Frosinone lo scorso 25 febbraio.

Il francese non è a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centrocampista, infatti, sta seguendo un programma riabilitativo per recuperare dalla lussazione dell’alluce del piede destro.

John Elkann sugli spalti

C’è anche John Elkann sugli spalti ad assistere alla partita del campionato di Serie A tra Juventus e Atalanta. Il numero uno di Exor ha raggiunto lo stadio e si è seduto giusto in tempo per il fischio d’inizio.

L’omaggio a Allegri

Il pubblico di casa ha omaggiato Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. “Solo tu 1000 e più, immenso Max”, è lo striscione in riferimento ai 1000 punti conquistati dall’allenatore in Serie A.