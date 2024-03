Karius in Serie A, ci siamo: Diletta Leotta svela il nome della squadra

CalcioWeb

Loris Karius è in trattativa sul fronte calciomercato e le possibilità di trasferimento in Italia sono sempre più concrete. Il portiere tedesco è legato dal contratto fino al giugno con il Newcastle e le trattative per il rinnovo sono state interrotte. L’ex Liverpool ha giocato pochissimo ed è alla ricerca di una nuova squadra.

Karius è un portiere tedesco classe 1993. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Mainz, Liverpool. Besiktas, Union Berlino e Newcastle. Considerato un estremo difensore interessante, la carriera ha subito una netta frenata ai Reds. Il tedesco è stato autore di errori gravissimi, in particolar modo in finale di Champions League contro il Real Madrid. Non si è mai veramente ripreso e le stagioni successive sono state altalenanti.

La nuova esperienza di Karius

Loris Karius è destinato ad una nuova esperienza, in Italia. Il tedesco è chiamato ad una scelta di vita: è infatti legato alla giornalista italiana Diletta Leotta e dalla relazione è nata la piccola Aria. Il portiere è costretto a viaggiare per raggiungere la famiglia.

Ospite di Alessandro Cattelan su Rai 2, la siciliana si è sbilanciata sulla prossima destinazione del portiere. “Karius in Italia? Speriamo di sì e magari vicino Milano, che è il mio centro di vita. Quindi Monza sì, ma possiamo arrivare anche a Como…”.

Proprio il Como è in piena lotta per la promozione in massima categoria e la soluzione Karius potrebbe entrare nel vivo al termine della stagione.