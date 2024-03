Lazio, si è dimesso l’intero staff tecnico di Maurizio Sarri: le ultime sul nuovo allenatore

CalcioWeb

Dopo Maurizio Sarri, anche l’intero staff tecnico dell’allenatore si è dimesso e sono arrivate novità sul nuovo tecnico. E’ quanto comunicato ufficialmente dal club biancoceleste in un comunicato. “La S.S. Lazio rende noto che l`intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società.

Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali”, si legge sul sito del club.

La situazione sul sostituto

La soluzione Martusciello è al momento provvisoria. La Lazio, infatti, sembra intenzionata ad iniziare un nuovo progetto già dalla stagione in corso e per il prossimo campionato.

Sono andati in corso contatti con Igor Tudor, ex calciatore della Juventus e allenatore del Verona. Sono in corso le valutazioni dopo le richieste del croato. Le alternative sono Gattuso e Scaloni.