La Lazio dà del Tu…dor al pallone, la Juventus è a ‘Marusic’ e Allegri affonda | CLASSIFICA

CalcioWeb

Esordio positivo di Igor Tudor sulla panchina della Lazio. L’allenatore croato continua a confermarsi un ottimo profilo e l’impatto nella nuova realtà è stato molto positivo. Al contrario, la Juventus si dimostra una squadra in grave difficoltà e anche la qualificazione in Champions League è a rischio.

La Lazio ha giocato con grande intensità, con un pressing molto offensivo e con discreta qualità. Allegri è stato protagonista (in negativo) di un’altra formazione discutibile e smentita dallo stesso allenatore dopo 45 minuti: le partite di Miretti e De Sciglio sono durate solo 45 minuti.

Juventus graziata dall’arbitro, poi il crollo

La partita delle 18.00 tra Lazio e Juventus si è conclusa sul risultato di 1-0. Il primo tempo è di marca biancoceleste e gli ospiti si salvano. Nel secondo tempo i bianconeri entrano in partita ma con idee confuse.

Nel finale due episodi chiave: l’arbitro non fischia un rigore nettissimo per una trattenuta di Bremer su Zaccagni. A tempo quasi scaduto Marusic di testa sigla il definitivo 1-0. Juventus in crisi bianconera: sette punti nelle ultime 9 gare. E Allegri affonda…

La classifica

Inter 76

Milan 62

Juventus 59

Bologna 54

Roma 51

Atalanta 50

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 28

Udinese 27

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 25

Sassuolo 23

Salernitana 14