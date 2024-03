Lazio, Martusciello: “mai pronunciato frasi contro squadra e Sarri”

CalcioWeb

E’ Giovanni Martusciello il sostituto di Maurizio Sarri, almeno per la trasferta di sabato sera sul campo del Frosinone. La situazione in casa biancoceleste è sempre più delicata dopo le dimissioni dell’ex Napoli e Juventus.

Il tecnico ha deciso di ‘abbandonare la nave’ dopo la sconfitta contro l’Udinese e in generale un rendimento deludente in campionato. Martusciello è pronto alla missione e ha deciso di chiarire alcuni concetti.

Il comunicato

“Non ho mai pronunciato parole che possono andare contro la squadra, contro Sarri, di cui ho profonda stima, o altri componenti. Ho semplicemente dato la mia disponibilità alla società, che mi ha prospettato questa possibilità. Non si può sminuire il lavoro che è stato portato a termine finora, così come nessuno potrà minare l’impegno che d’ora in poi verrà ulteriormente profuso”. Sono le parole dell’allenatore della Lazio Giovanni Martusciello, in una nota pubblicata sul sito del club biancoceleste.