Lazio-Milan, da Di Bello a Di-sastro: 3 rossi, 14 cartellini e rissa finale

Lazio-Milan, più che una partita di calcio sembra una sfida senza quartiere. Partita nervosissima nella quale fioccano i cartellini gialli e rossi, proteste, parapiglia e l’arbitro Marco Di Bello sbanda completamente perdendo il polso della situazione. La direzione della gara non ha di certo posto un freno a quanto accaduto in campo.

Lazio nervosetta per tutta la gara, ma tutto sommato vincitrice ‘ai punti’ nel primo tempo, con un Milan poco preciso. Nella ripresa Pellegrini prende 2 gialli in 7 minuti, il secondo per aver abbattuto Pulisic con troppa foga imputando all’americano una certa mancanza di fair play: l’esterno rossonero non si è fermato nonostante Pellegrini facesse segno che un compagno si fosse accasciato a terra. Di Bello non ha fermato il gioco, la reazione di Pellegrini è stata sproporzionata e giustifica il rosso, ma forse sarebbe servito un po’ più di tatto nel giudicare la situazione.

Tra proteste, falli tattici e qualche legnata gratuita, fioccano i cartellini che a fine partita saranno 14. Il Milan si vede annullare per fuorigioco millimetrico un gol di Leao al 76′, poi segna il gol vittoria con Okafor all’88’.

Il finale è puro Far West: Marusic si lascia scappare qualche parola di troppo e si becca un rosso diretto, Guendounzi viene fermato con una trattenuta da Pulisic e reagisce colpendolo, più per divincolarsi dalla trattenuta, che per reazione. Rosso al francese e giallo all’americano. Var inoperoso. Al triplice fischio scatta una rissa che, francamente, si aspettavano tutti vista la situazione bollente in campo. Forse la sconfitta più brutta.

Classifica Serie A

Inter 69

Juventus 57

Milan 57

Bologna 48

Atalanta 46

Roma 44

Fiorentina 41

Lazio 40

Napoli 40

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 23

Frosinone 23

Verona 20

Sassuolo 20

Cagliari 20

Salernitana 13