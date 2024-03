Lecce, Corvino sulla testata di D’Aversa: “non è un violento”

CalcioWeb

Roberto D’Aversa non è più l’allenatore del Lecce. Il tecnico è stato esonerato dal club dopo il brutto episodio della testata accaduto al termine della partita contro il Verona, con lo scontro con l’attaccante gialloblù Henry, e in generale un rendimento negativo in stagione.

“Conosco D’Aversa da 25 anni, non è una persona violenta ed è una persona per bene. Non ha fatto quello che ha fatto perché violento, ma perché ha perso la testa”. Sono le dichiarazioni ds Pantaleo Corvino.

“Non è possibile lavorare in queste condizioni, sento parlare di chi ci attacca sui social invece di quel milione di persone che ci stima e dei bambini che anche ieri sono tornati al campo”, ha aggiunto.

Sul nuovo allenatore: “nel presentare Luca Gotti posso dire che anche se in poche ore abbiamo scelto il meglio che potevamo scegliere”.