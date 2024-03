CalcioWeb

Il Lecce ha deciso di affidarsi a Luca Gotti nel ruolo di nuovo allenatore per tentare l’impresa della salvezza nel campionato di Serie A. La squadra è reduce da un momento molto negativo e la vittoria manca da 6 giornate (3-2 alla Fiorentina). In classifica occupa la 16ª posizione con 25 punti conquistati in 28 partite e il vantaggio dalla zona retrocessione è distante appena un punto.

La sconfitta dell’ultima giornata contro il Verona ha portato pesanti conseguenze. In primo piano la crisi in classifica, poi il caso D’Aversa. Il tecnico ha colpito l’avversario Henry nel post-partita ed il gesto è stato subito condannato anche dalla società di casa.

Il nome del sostituto

Il Lecce ha contattato Luca Gotti per il sostituto e nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo. Il tecnico, ancora legato dal contratto con lo Spezia, è in arrivo in città per la firma del contratto. L’ex Udinese ha superato la concorrenza di Semplici.

Nel corso della carriera da allenatore ha guidato Montebelluna, Pievigina, Bassano, Treviso, Triestina, poi vice con Cagliari, Parma, Bologna, collaboratore tecnico al Chelsea, infine Udinese e Spezia. Adesso la missione al Lecce.