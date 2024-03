Maccabi Haifa-Fiorentina, lite in campo tra Ranieri e Bonaventura | VIDEO

CalcioWeb

Successo in trasferta della Fiorentina contro il Maccabi Haifa nell’andata degli ottavi di finale di Conference League e tensione in campo per la lite tra Ranieri e Bonaventura. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-4 con continui ribaltoni: vantaggio della squadra di Italiano con Nzola, poi i padroni di casa ribaltano tutto con Seck e Kinda.

Nel secondo tempo la Fiorentina trova il pareggio con Beltran, poi il nuovo vantaggio del Maccabi con Khalaili. Gli ospiti trovano il pareggio con Mandragora, infine a tempo quasi scaduto il gol del successo di Barak.

Tensione in campo tra compagni

Momenti di tensione in campo per la lite tra due compagni: Bonaventura e Ranieri. L’ex Milan si è lamentano durante un’azione di gioco, il difensore ha risposto per le rime: “stai zitto e gioca, stai zitto e gioca. Non mi rompere il c…o”, le parole di Ranieri.