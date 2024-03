Il calcio italiano si riscatta! Milan e Fiorentina ai quarti di Europa e Conference League

CalcioWeb

Dopo le delusioni in Champions League con le eliminazioni delle squadre italiane, si è registrato il riscatto tra Europa League e Conference League. In attesa della Roma e dell’Atalanta, le due italiane Milan e Fiorentina hanno staccato il pass per i quarti.

Qualificazione senza problemi per la squadra di Stefano Pioli contro lo Slavia Praga dopo il 4-2 dell’andata. Anche il ritorno è stato condizionato da un’espulsione al 20′ di Holes. I rossoneri scappano con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao nel primo tempo. Nella ripresa la soddisfazione del gol della bandiera dei padroni di casa con Jurasek per il definitivo 1-3. Il Milan è di diritto una candidata alla vittoria finale.

Fiorentina-Maccabi Haifa

Qualche sofferenza di troppo della Fiorentina nel match degli ottavi di finale contro il Maccabi Haifa. Dopo il 3-4 dell’andata, la squadra di Vincenzo Italiano ha controllato anche il ritorno e la sfida si è conclusa sull’1-1. Vantaggio dei viola con il solito Barak, nei minuti finali è Khalaili a firmare il definitivo 1-1.