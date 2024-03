CalcioWeb

Vincenzo Italiano ha comunicato ufficialmente alla Fiorentina la volontà di voler cambiare aria al termine della stagione. L’allenatore è stato protagonista di un rendimento di altissimo livello sulla panchina viola ma il suo lavoro a Firenze è arrivato agli sgoccioli. E’ avviata, infatti, una trattativa con il Napoli.

La Fiorentina continua a confermarsi una squadra molto importante in Italia e in Europa, nell’ultima stagione ha raggiunto una finale europea e in quella in corso è in gioco per tre obiettivi (campionato, Coppa Italia e Conference League).

Vincenzo Italiano ancora in Serie A

Il contratto di Vincenzo Italiano alla Fiorentina è in scadenza il 30 giugno e le strade sono pronte a dividersi. Secondo le ultime notizie il tecnico avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il presidente Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli.

Il rendimento dei campioni d’Italia in carica è stato molto deludente e sono stati addirittura 3 gli allenatori alla guida della squadra in stagione (Rudi Garcia, Mazzarri e Calzona).

Vincenzo Italiano è un vecchio pupillo di De Laurentiis e il numero uno azzurro avrebbe deciso di rompere gli indugi. Si ipotizza un accordo per un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione.