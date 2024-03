Napoli, stadio a Bagnoli: il sindaco Manfredi frena De Laurentiis

CalcioWeb

L’annuncio di Aurelio De Laurentiis sulla costruzione del nuovo stadio del Napoli a Bagnoli ha scatenato diverse reazioni. In particolar modo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha frenato un po’ l’entusiasmo. “Credo che la priorità e la via maestra sia un intervento di ristrutturazione sullo stadio Maradona.

Esiste una norma la legge sugli stadi che un percorso già definito dal punto di vista procedurale per quanto riguarda gli accordi tra Comuni e società sportive per la ristrutturazione degli stadi. Su questo, lo ripeto, c’è la massima disponibilità da parte del Comune e del Governo nazionale e ne ho parlato a lungo con il ministro Abodi”.

La telefona De Laurentiis-Manfredi

Manfredi ha confermato di aver ricevuto una telefonata dal numero uno azzurro per programmare un incontro. “Io non posso parlare di suoli che non sono i miei, valuteremo quando ci sarà la possibilità e ne parleremo”, ha evidenziato il sindaco.